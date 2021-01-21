وفاة طبيب الغلابة بالقليوبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
توفا الدكتور أحمد شوقي زغلول، أستاذ الجراحة العامة، ووكيل كلية طب بنها الأسبق الذي وافته المنية مساء أمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عليه اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر من أمام مسجد سيدي بكير بميت كنانة.

ولقب الطبيب الراحل بطبيب الغلابة، حيث أن هذا الرجل الذي تجاوز السبعين عاما في خدمة المرضى، لديه فلسفة خاصة به في التعامل مع مرضاه، حيث أنه منذ زمن بعيد قرر الانحياز للفقراء واهبا بعضا من وقته وصحته لصالح التخفيف عنهم.

اكتفى الأستاذ الذي تخرج على يديه العشرات والمئات من الأطباء ويتجاوز كشفهم مئات الجنيهات، بما يحققه من محبة، وقرر ألا يتاجر بعمله وموهبته، فلم يتخط مبلغ الكشف في عيادته الخاصة في قرية ميت كنانة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، الـ20 جنيها.
وفاة طبيب الغلابة بالقليوبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
وفاة طبيب الغلابة بالقليوبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
وفاة طبيب الغلابة بالقليوبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
وفاة طبيب الغلابة بالقليوبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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