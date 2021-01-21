اليوم.. جلسة النطق بالحكم على طبيب الشرقية المتهم بالتحرش

الخميس 21/يناير/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
سمر السيد



تعقد محكمة جنح الزقازيق، اليوم، جلسة النطق بالحكم على الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص في الزقازيق.

وكانت محكمة جنح ثان الزقازيق قررت إخلاء سبيل الطبيب على ذمة القضية وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكان اللواء ابراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عامًا، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص. وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلال الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.

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