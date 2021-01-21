هزة أرضية قوية تضرب السواحل الغربية لتركيا

الخميس 21/يناير/2021 - 10:26 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الخميس، أن زلزالًا بقوة 4.5 درجة على مقياس "ريختر"، ضرب بحر إيجه، قبالة السواحل الغربية لتركيا.

 

ووقع الزلزال، في تمام الساعة الثانية و37 دقيقة بالتوقيت المحلي، قبالة قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلد.

 

وبحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"،  وقعت الهزة الأرضية على عمق 6.91 كم تحت سطح البحر، وعلى بعد 21.44 كم من قضاء سفري حصار.

 

وكانت تركيا، تقع على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

 

وفي وقت سابق، شهدت تركيا زلزالًا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصاً، وإصابة 1034 آخرين.


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هزة أرضية زلزال تركيا

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