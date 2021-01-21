"كل سنة وانتي مراتي وحبيبتي". بهذه الكلمات نادر حمدي بحتفل بعيد ميلاد زوجته

الخميس 21/يناير/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرص الملحن نادر حمدي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته المنتجة سارة حسني، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر نادر حمدي صورة جديدة له برفقة زوجته المنتجة سارة حسني، وعلق عليها قائلاً :"كل سنة و انتي طيبة، كل سنة و انتي مراتي و حبيبتي".

وكان الملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي قد احتفل بزفافه من المنتجة سارة حسني، يوم السبت الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الشاعر تامر حسين، والفنان أكرم حسني، وحاتم فهمي، وعزيز الشافعي، والإعلامي ممدوح موسى، وأحمد إبراهيم،و أحمد فهمي، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، وتوما، ومحمد نور.

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