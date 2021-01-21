"افتقدك كثيرًا ولكن ابتسامتك لاتفارقني "..بهذه الكلمات رانيا محمود ياسين تعلن عن اشتياقها الشديد لوالدها الراحل

الخميس 21/يناير/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن اشتياقها الشديد لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، مُشيرة إلى أنها تراه دائمًا مبتسمًا سواء في اليقظة أو في أحلامها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رانيا محمود ياسين صورة لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، وعلقت عليها قائلة :"حبيبي كم افتقدك كثيرًا ولكن ابتسامتك لاتفارقني أبدًا في اليقظة وفي الأحلام، وهي التي تططب علي قلبي؛ لإني أراك سعيدًا مبتسمًا ، في جنات الخلد يا حبيبي، سعيدًا فرحا بما أتاك الله من فضله بإذن الله بكرمه وفضله رحمك الله رحمة واسعة، وأسكنك فسيح جناته يارب العالمين".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، داليا البحيري، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.

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