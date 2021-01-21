خالد الصاوي يكشف عن مواقف أشرف زكي الإنسانية معه ويُعلق:" تستحق لقب سفير الإنسانية"

الخميس 21/يناير/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


وجه الفنان خالد الصاوي رسالة مليئة بالحب للفنان أشرف زكي، كما توجه بالشكر للمركز الثقافي الروسي وأكاديمية الفنون لتكريمهم له خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


كتب خالد الصاوي منشورًا قال فيه: "سفير الإنسانية من بيننا، هو ممثل ومخرج من جيلي، أعرفه وأتفاعل معه منذ الثمانينيات، نخالف بعضا بشدة في الرأي السياسي، نتفق بل ونتحد كلما واجهنا قضية قومية أو مهنية، يتدرج صاعدًا في السلك الأكاديمي وفي الحقل الإداري ويتعمق موقعه النقابي معًا، يحافظ على شعرة معاوية مع ألد خصومه، لا يبدأ خصامًا ولا يرد صلحًا، أذكر له الكثير من المواقف التي انحنيت لها احترامًا، وغيرها مما نازعته فيها بشدة".

وتابع خالد الصاوي قائلاً: "لكني لن أنسى له هذه المشاهد، كان مديرًا كبيرًا ولم يمنعه هذا من الانغماس في احتجاجنا مع أسر ضحايا مركز ثقافة بني سويف لحد أنه تلقى ضربات الأمن ولم يتراجع، كان أول من رأيت حين أفقت من البنج ذات مرة، كان أول من رأيت حين افقت من البنج ذات مرة ثانية، فوجئت به بجانبي كتفًا بكتف داخل القبر وأنا أدفن والدي".

وأضاف خالد الصاوي: "كان هو من بذل جهدًا لا ينكر حتى قبلتني نقابة المهن التمثيلية عضوًا بها بعدما تحمس لي ولآخرين عبر تجارب المسرح الحر، كل هذا ونحن لا تضمنا شلة واحدة ولا مصلحة ولا أي شيء إلا أن نجتمع كل مدة أما لتوافق توأمي أو لخلاف واختصام، إنه لا يخصني بعطائه، إنه يشمل الكل به عن قناعة ورضا".

واستطرد قائلاً:"شكرًا للمركز الثقافي الروسي الذي كرمه مؤخرًا ومنحه لقب سفير للإنسانية وهو لقب مستحق، وشكرًا لأكاديمية الفنون لتزامن تكريمها للدكتور أشرف زكي، همسة في أذن مجلس نقابتنا العزيزة (ألا فليكرم المرء في داره منفضلكم، فقد افنى عمره فيها وفينا)".

وفي سياق آخر، يُشارك خالد الصاوي في فيلم "30 مارس"، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

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