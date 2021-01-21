كيكي سيتين يستفز برشلونة من جديد

كشف كيكي سيتين، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، أنه يزال ينتظر أن تفدم إدارة البارسا بالتزاماتها المالية له.





وقررت إدارة الفريق الكاتالوني في وقت لاحق، إقالة سيتين عقب الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 8-2، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال سيتين في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية: "البارسا لم يدفع لي مستحقاتي بعد، ونحن ننتظر".





وسبق وقرر سيتين تقديم شكوى قضائية ضد برشلونة، بدعوى خرق التعاقد، بإقالته من تدريب الفريق.





وصرح المدرب السابق لبرشلونة أنه لم يحصل على جميع المبالغ، المتفق عليها في عقده، وقرر من خلال محاميه مقاضاة برشلونة.