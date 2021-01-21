موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

الخميس 21/يناير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه الشديد بسبب سوء أداء أحمد رمضان بيكهام، والذي تعاقد معه الفريق في الميركاتو الشتوي.

ويرى موسيماني أن بيكهام ليس هو البديل الأنسب لمحمد هاني في الجبهة اليمنى، مؤكدا أن قدراته الفنية لا تؤهله للعب في هذا المركز.

وطالب الجنوب أفريقي إدارة الأهلي مجددا، بسرعة التعاقد مع ظهير أيمن بديلا لمحمد هاني خاصة بعد رحيل احمد فتحي لبيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب اليوم الخميس في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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