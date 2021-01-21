العثور على طفلة حديثة ولادة ملقاة بمدخل قرية في محافظة قنا

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عثر أهالي قرية الغربي بهجورة، في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الخميس، على طفلة حديثة ولادة ملقاه لمدخل إحدى القرى.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد العثور علي رضيع حديثة ولادة بحالة سيئة عمرها يوم باحدى قرى الغربى بهجورة.



تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الطفل لمستشفى نجع حمادي، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.

