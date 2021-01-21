اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 يناير 2021

ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021، خيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس عودة الشبورة وانتهاء فرص الأمطار.





ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة .





كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .





وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.