مدرب باريس يفجر مفاجأة جديدة حول ميسي

الخميس 21/يناير/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مواطنه ليونيل ميسي.

وقال بوكيتينو خلال تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية: "سمعت تصريحات نيمار بخصوص رغبته في اللعب إلى جوار ميسي مرة أخرى، لكن يجب أن أكون حذرا للغاية فيما أقوله بشأن لاعبي الفرق الأخرى".

وعن إمكانية انتقال ميسي إلى سان جيرمان، أكد: "أحلم دائمًا بوجود أفضل اللاعبين في فريقي".

وتابع: "ميسي كان على وشك اللعب في إسبانيول، وقد تم الاتفاق بالفعل على إعارته لإسبانيول (فريق بوكيتينو السابق)، قبل مباراة خوان جامبر ضد يوفنتوس 2004 التي تألق فيها بشكل ملحوظ".

وأتم: "أعرف بارتوميو منذ فترة طويلة، التقينا في أحد الحانات، لكن لم يكن هناك أي شيء يخص تدريب الفريق".

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