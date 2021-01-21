محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء شدوان

الخميس 21/يناير/2021 - 08:57 ص
بوابة الفجر
محمد طه
يضع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أكليلا من الزهور، اليوم الخميس، على النصب التذكارى لشهداء معركة شدوان المجيدة، وذلك تزامنا مع العيد القومي للمحافظة الموافق 22 يناير معركة شدوان المجيدة، والذي سطر خلالها أهالي الغردقة من الصيادين، عملا بطوليا عندما شاركوا القوات المسلحة في صد العدوان الإسرائيلي علي جزيرة شدوان.

ومن المقرر أن يحضر وضع أكليل الزهور نائب المحافظ الدكتورة يسرا عطية، حيث تعزف الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى، في تقليد عسكرى أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر والبحر الأحمر.

كما من المقرر أن يحضر وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير المساعد، وقيادات محافظة البحر الأحمر، وعدد من قيادات الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، ومديرى المديريات، ولفيف من رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة.

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