نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

عقد جهاز كرة القدم في الأهلي اتفاقا مع محمد شريف نجم هجوم الفريق من أجل الحصول على 7 ملايين جنيه فى الموسم الواحد عقب تجديد وتعديل عقده مع المارد الأحمر.

وذكرت تقارير الأهلي أنه هناك إشادة كبيرة بموقف محمد شريف من التجديد على الرغم من تلقيه عرضا كبيرا من براميدز في الساعات الماضية مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

وقام محمد شريف برفض جميع إغراءات مسئولي بيراميدز وتمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي في الفترة المقبلة وتحقيق حلمه في المشاركة بشكل أساسي وقيادة القلعة الحمراء لحصد البطولات.

واتخذ مسئولو الأهلي قرار بزيادة قمية عقد محمد شريف من 2.5 مليون جنيه فى الموسم الواحد إلى 7 ملايين جنيه.

و شارك محمد شريف مع الأهلي في الموسم الحالي في 7 مباريات وتمكن حتى الآن من تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.