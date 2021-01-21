باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه صدمة إلى برشلونة

الخميس 21/يناير/2021 - 09:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صعوبات قد تواجه برشلونة الإسباني في صفقة انتقال الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن جارسيا ارتبط بقوة بالعودة إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الحالي وذلك بناءً على رغبة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا من أجل تدعيم خط الدفاع كما تردد أنه تم التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بقوة بضم النجم الإسباني الذي يتبقى 6 أشهر فقط في عقده مع المان سيتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تأجيل برشلونة لقرار التعاقد مع جارسيا حتى الصيف المقبل سيجعل أي فرضية واردة الحدوث.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن السعر الحالي لجارسيا الذي يبلغ قدره 5 ملايين يورو ومثلهم متغيرات في متناول باريس سان جيرمان ومعظم الأندية الإنجليزية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تأجيل الاتفاق الذي عقده برشلونة مع النجم الإسباني بالتعاقد معه لمدة 5 مواسم ونصف في الصيف المقبل قد يتسبب في ما لا يحمد عقباه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جارسيا متمسك بالانتقال إلى برشلونة لكن في يناير الحالي، حيث يرغب النجم الإسباني في اللعب بعد أن خرج من حسابات مدربه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة لرونالد كومان فإنه يرى أن تأجيل الصفقة للصيف المقبل سيتسبب في أزمة كبيرة خصوصا في ظل الإصابات التي يعاني منها مدافعيه كما أن جارسيا قد يتلقى عروضًا أخرى من أندية تشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا أيضًا.

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