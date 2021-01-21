مدرب منتخب مصر يطالب الزمالك بضم نجم الرجاء المغربي

الخميس 21/يناير/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

طالب طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق ومساعد مدرب المنتخب الوطني، إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع سفيان رحيمي لاعب الرجاء ومنتخب المغرب للمحليين.

ويرى مصطفى أن الزمالك بحاجه ىللتعاقد مع لاعب بحجم سفيان، حيث يمتلك اللاعب خبرات وقدرات فنية تؤهله للعب في أعرق الأندية الأفريقية.

وتصدر الزمالك بطولة الدوري العام، بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في ثامن جولات الدوري العام.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان بعد غد السبت في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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