نجم أتلتيكو مدريد بديل مبابي في باريس سان جيرمان

الخميس 21/يناير/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي يخشون من رحيل نجم الفريق الشاب الفرنسي كيليان مبابي الذي ارتبط بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد برنامج الشيرنجيتوالإسباني أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يفضل التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.
وأوضح البرنامج الإسباني أن باريس سان جيرمان سيجد صعوبة في التعاقد مع فيليكس البالغ من العمر 21 عاماً لأن عقده مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى 2026 بالإضافة إلى أنه يمتلك شرط جزائي تبلغ قيمته 305 مليون يورو.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن جواو فيليكس إنضم إلى أتلتيكو مدريد في عام  2019 وخاض مع الروخيبلانكوس 58 مباراة في جميع البطولات وسجل 17 هدفاً وصنع 7 أهداف آخرين.

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