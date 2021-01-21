تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة كورنيا في كأس ملك إسبانيا

الخميس 21/يناير/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره كورنيا اليوم الخميس 21 يناير ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره كورنيا اليوم الخميس في بطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراة اليوم بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: فيربو، أومتيتي، أرجوا، ينجيوزا.

خط الوسط: بيانيتش، موريبا، ريكي بويج.

خط الهجوم: بيدري، برايثوايت، ترينكاو.

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