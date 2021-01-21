ميدو: اتحاد اليد مثال ناجح يحتذى به

الخميس 21/يناير/2021 - 08:22 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن اختيار المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد صائب، مشيرا إلى المنتخب الوطني يلعب كرة متطورة في بطولة كأس العالم المقامة في مصر.

وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " اتحاد اليد والاسكواش مثال يحتذى به، ولابد أن يتعلم من نجاحهما باقي الاتحادات في مصر".

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة اليد، قد تمكن من الفوز أمام منتخب روسيا بنتيجة 28-23، وسط تألق أحمد الأحمر ومحمد الطيار، في الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

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