ميدو: اتحاد اليد مثال ناجح يحتذى به









أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن اختيار المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد صائب، مشيرا إلى المنتخب الوطني يلعب كرة متطورة في بطولة كأس العالم المقامة في مصر.





وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " اتحاد اليد والاسكواش مثال يحتذى به، ولابد أن يتعلم من نجاحهما باقي الاتحادات في مصر".



