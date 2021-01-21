ميدو: بادجي لا يليق بالأهلي ومن تعاقد مع ديانج معلم

الخميس 21/يناير/2021 - 07:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن اليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى صفوف أنقرة التركي، لم يكن يليق بالتواجد في القلعة الحمراء.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بادجي لا يليق بالأهلي، والنادي نجح يتصرف فيه من خلال إعارته".

وتابع، "من قام بالتعاقد مع اليو ديانج في الأهلي "معلم"، ولو نجح في أن يستمر على مستواه الحالي مع الأهلي في بطولة العالم للأندية مع المشاركة بشكل أساسي مع منتخب مالي، من الممكن أن نراه الموسم القادم في أوروبا".

وفي سياق آخر، قال، "ليس شرطا أن يكون اللاعب بيلعب درجة أولى من بداية مسيرته عشان ينجح، وأقرب مثال لذلك النجم هشام يكن".

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