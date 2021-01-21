ميدو: قرارات اتحاد الكرة تخلق التعصب وتبيح للاعبين إرتكاب أي شيء

الخميس 21/يناير/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي




أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن قرارات اتحاد الكرة بتخفيض عقوبات الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومحمود وادي لاعب المصري، تخلق التعصب في الكرة المصرية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بدل ما تخفض عقوبة الشناوي لمباراة واحدة، كنت الغيها أحسن".

وتابع، "بعد تقليص عقوبتي الشناوي ووادي، لو أنا لاعب في الملعب وحكم ضايقني هضربه بالبوكس في وشه بكل سهولة".
 
وواصل، "تصفية الحسابات والمجاملات في الكرة المصرية أصبحت مقززة، وكرة القدم المصرية انتهت بعد قرارات اتحاد الكرة، والكرة المصرية استشهدت بعد هذه القرارات، كان الله في عون جمهور الكرة في مصر".

وفي سياق آخر، أوضح ميدو أن بابا ضيوف طلب منه البقاء في نادي مارسيليا بعد رحيل دروجبا، ولكنه كان مصمم على الرحيل إلى روما.

أخبار تهمك

نجم أتلتيكو مدريد بديل مبابي في باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة كورنيا في كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: بادجي لا يليق بالأهلي ومن تعاقد مع ديانج معلم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 18 ساعة

باريس سان جيرمان يهدد صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

محلل سياسي يوضح الفارق بين السيسي وجو بايدن

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة كورنيا في كأس ملك إسبانيا

05:02 ص

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

03:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»