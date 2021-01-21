مدرب منتخب اليد: ماقدمه الأحمر أمام روسيا أمر طبيعي

















عبر مجدي أبو المجد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه لاعبي المنتخب خلال بطولة كأس العالم.





وقال أبو المجد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "نقدم أداء ثابت منذ بداية بطولة كأس العالم، وأهم ما كنا نهدف إليه بعد مباراة السويد هو إخراج اللاعبين من الحالة السيئة سريعا لاستعادة الانتصارات".





وتابع، "أحمد الأحمر من اللاعبين الكبار، وما قدمه في مباراة روسيا شيء طبيعي، وإصابته بسيطة، واللاعب جاهز للعب المباراة القادمة".



