رئيس اتحاد اليد: طقس مصر ساهم في إنجاح بطولة كأس العالم

الخميس 21/يناير/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



عبر هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته بما يقدمه منتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تقام على أرض مصر.

وقال نصر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "اتحاد كرة اليد اتحاد تراكمي، وأهم ما تهدف إليه كل مجموعة تأتي هو الاستمرار على إنجازات ما قبلها مع بعض الإضافات".

وتابع، "الطقس الحالي في مصر ساهم في نجاح بطولة كأس العالم لليد، ومصر استفادت من تنظيم كأس العالم لليد بدعاية في العالم أجمع".

واختتم، "نعتذر للجمهور المصري عن عدم حضور بطولة كأس العالم لكرة اليد، لأن سلامة الجميع هي الأهم بالنسبة لنا".

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