محمد صلاح: وجود شيكابالا في الملعب يضيف للزمالك كثيرا









أكد محمد صلاح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الأبيض يمتلك أفضل لاعبين ف مصر، مشيرا إلى أن وجود شيكابالا في الملعب يضيف الكثير للفريق.





وتابع محمد صلاح في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "غيرت وجهة نظري في باتشيكو بعد البداية المميزة للموسم".



