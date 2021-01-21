مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة (أسماء)

الخميس 21/يناير/2021 - 07:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
لقي 5 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 7 آخرين بكسور وكدمات وسحجات في أنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" وسيارة نقل على الطريق الزراعي بمحافظة البحيرة أمام قرية دسونس بمركز أبوحمص.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص، بوقوع حادث تصادم أمام قرية دسونس علي الطريق الزراعي، وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقلهم للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمتوفون هم كل من: "محمود محمد الشرقاوى" 25 عاما، "محمد مرسى محمد سالم" 30 عاما، "أحمد فايز عبد العزيز" 25 عاما، "اسلام شوقى محمود" 16 عاما، "ماهر إبراهيم على" 35 عاما، وجمعيهم مقيمين بمركز أبو حمص، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفي دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير المحضر اللازم.

والمصابون هم كل من: "خيرى محمود حسين" 35 عاما، "أحمد محمود غانم" 26 عاما، "صلاح محمد الزهير" 47 عاما، "ربيع كامل فتحى عاشور" 40 عاما، "نصر اسماعيل محمد الشرقاوى" 45 عاما، "محمود سعيد فرج عاشور" 40 عاما، "محمد خليل السيد" 29 عاما، وجميعهم مقيمين بمركز أبو حمص، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

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