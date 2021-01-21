إبراهيم عيسى عن واقعة "التورتة الجنسية": نندفع ورا كل محبي الفضائح وتضخيم السفاهة





عبر الاعلامي إبراهيم عيسى، عن استياءه من الحالة التي وصل لها المجتمع المصري من انتهاك حرية الاخرين، قائلا: "أصبحنا مجتمع من المتلصصين والمهتمين بانتهاك الحرمات وحياة الناس الخاصة والاعتداء عليهم، وكأن هناك اعتقاد لدى المجتمع العام في مصر أن ينتهك حرية المصريين الشخصية"









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وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الحالة التي وصل لها المجتمع من التلصص وانتهاك حريات الاخرين هي بسبب النفاق الديني والأخلاقي، ووجه كلمة للمتلصصين: "فى ابتزاز واستفزاز للناس وانت مالك وانت مال اهلك ولماذا نجعل انفسنا قيمين على الاخرين وليه بقينا نجري مندفعين ورا كل محبي الفضائح وبقى في تضخيم للسفاهة وأي شيء محدود واهبل نهتم به".





















وعلق في حديثه عن واقعة تورتة نادي الجزيرة: "مسئوليتك على المجتمع مش أنك تلاحق فساتين ولا جاتوهات ولكن القضايا العامة والكبيرة، وفى رغبة في الايذاء والفضح وتتبع العورات، وهذه الاخلاق تحفر لنا لنفق تحت الارض ومش هتخلينا نتقدم للأمام، وعلينا التوقف عن هتك السر وملاحقة الناس".