بتول عرفة ومي مصطفي مزيج مميز من الطرب والبعد عن الإبتزال

الخميس 21/يناير/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

 
نجاحاُ  كبير حققه فيديو كليب "فراق الحب" للفنانة الشابة مي مصطفى، حيث تجازوت نسبة المشاهدة حاجز المليون متابعة عبر موقع "يوتيوب"، منذ بداية عرضه من أياماً قليلة وحتى يومنا هذا، ويعد النجاح الكليب لدليل كبير على، عودة الجمهور للأهتمام بالأعمال الهادفة التي تبعد عن الإبتزال، والتي تنتمي للون الطربي، الذي غاب في زخم الأعمال دون المستوى التي سادت على المشهد الفني بعض الشهد.



ومن جهتها أعربت المخرجة بتول عرفة في تصريحات صحفية اليوم، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه فيديو كليب "فراق الحب" ، الذي وصفته بالمختلف، مؤكدة انها حرصت على إبراز فكرة مميزة للكليب، ليليق مع الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها  مي، خاصة وأنها فنانة محجبة، وفي بداية خطواتها الفنية.



وأشارت بتول أنها كانت في حالة تحدًى كبير مع ذاتها، للإفصاح عن الموهبة الحقيقية لمي، إظهارها بالشكل الملائم لها، مؤكدة أنها تلقت العديد من ردود الأفعال الإيجابية على الفيديو كليب من قبل نجوم الفن وصناع الأغنية ك"أيتن عامر، ووليد سعد، ومحمد نور، هبة مجدي، سامر أبو طالب، محمد شاهين، غيرهم".



وأضافت: أنها تسعى في جميع أعمالها على إبراز علامات فنية مختلفة،  تظل عالقة في عقول وقلوب الجميع، الأمر الذي يأخذ منها وقتاً كبير في التحضير.




ويذكر أن "فراق الحب"،  كلمات: سلامة علي، ألحان: محمد عبيه، توزيع موسيقي: أدهم دهيمة، إخراج:بتول عرفة.

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