بايدن يعلن 20 يناير يوما وطنيا للوحدة

الخميس 21/يناير/2021 - 04:35 ص
جو بايدن
جو بايدن
أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، يوم 20 يناير، يوما وطنيا للوحدة، وفقا لما أفادت به شبكة "CNN" الأمريكية.

وأقيم حفل تنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أكد خلاله أن الشعب الأمريكي يسعى دائمًا إلى الوحدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من أهم التحديات التي ستواجه أمريكا.

وأَضاف "بايدن"، خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "سأعمل على توحيد البلاد والشعب، وسنتغلب على فيروس كورونا القاتل، وسيكون هناك عدلًا عرقيًا، وسنسنعى لتوفير فرص عمل".

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