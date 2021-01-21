أنجى على تستضيف محمد ثروت فى برنامج اسرار النجوم





تستضيف الإعلاميه أنجى على اليوم الخميس فى برنامج اسرار النجوم الفنان محمد ثروت على محطه و راديو نجوم FM 100.6 الساعه الثامنه مساءا وحتى الساعه العاشره.













حيث شارك في فيلم ولاد العم مع كريم عبد العزيز و شريف منير وأيضاً حلم عزيز و18 يوم كما له العديد من المسرحيات التي اشترك فيها كمسرحية قهوة ساده ومسرحية علي عليوه .















