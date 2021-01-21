أبرزها فرض الكمامات.. بايدن يقر 15 مرسوما في أول أيام حكمه

الخميس 21/يناير/2021 - 07:01 ص
جو بايدن
جو بايدن
أقر الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، 15 خلال اليوم الأول من رئاسته، وفقا لما أفادت شبكة "CNN" الأمريكية، في خبر عاجل.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن الرئيس أمر بفرض الكمامات والتباعد في كافة المباني الحكومية والمواصلات، وأقر مرسومًا للتراجع عن قرار ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وأيضا رفع الحظر على هجرى شعوب بعض الدول ذات الأغلبية الإسلامية.

وقال البيت الأبيض، في أول إفادة صحفية له عقب تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، إن أول محادثات خارجية سيجريها بايدن ستكون مع رئيس وزراء كندا، لافتة إلى أن القضية الأولى التي تشغل الرئيس بايدن هي مواجهة جائحة كورونا.

وكشفت الإفادة الصحفية، أن الرسالة التي تركها ترمب للرئيس بايدن كانت ودية للغاية.

وأقيم حفل تنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أكد خلاله أن الشعب الأمريكي يسعى دائمًا إلى الوحدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من أهم التحديات التي ستواجه أمريكا.

وأَضاف "بايدن"، خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "سأعمل على توحيد البلاد والشعب، وسنتغلب على فيروس كورونا القاتل، وسيكون هناك عدلًا عرقيًا، وسنسنعى لتوفير فرص عمل".

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