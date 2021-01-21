أشرف بن شرقي يعتذر لجهاز الزمالك

الخميس 21/يناير/2021 - 04:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تقدم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالاعتذار إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو، وذلك على خليفة ما قام به اللاعب في مباراة الأبيض أمام الجونة أول أمس الثلاثاء.

يأتي ذلك خلال الجلسة التي عقدها أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مع المغربي أشرف بن شرقي.

حيث طالب أشرف قاسم، اللاعب بعدم الخروج عن النص مرة آخرى، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وعليه تقدم اللاعب بالاعتذار.

وأكد بن شرقي خلال الجلسة أن ما حدث نرفزة ملعب فقط، وأنه يقدر الجميع داخل الفريق، ولا يقصد الخروج عن النص وأنه متقبل أي جزاء، مشيرا إلى أن تركيزه في الوقت الحالي، في الملعب فقط، مؤكدا أنه كان حزينا لعدم توفيقه في المباراة وإهداره العديد من الفرص السهلة، وتقبل الجهاز اعتذار اللاعب.

وكان بن شرقي قد أبدى اعتراضه بشكل غير لائق في مواجهة الجونة، عند خروجه وخلعه التيشيرت وتوجهه إلى غرفة الملابس فورا، قبل أن يعود مرة آخرى.

جدير بالذكر أن لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، قد قرر معاقبة اللاعب ماليا، حسب ماتنص اللائحة، بسبب مابدر منه.

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