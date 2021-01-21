بأمر بايدن.. أمريكا تعود لمنظمة الصحة العالمية

الخميس 21/يناير/2021 - 07:04 ص
جو بايدن
جو بايدن
أمر الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بالتراجع عن قرار سابقه، الرئيس دونالد ترامب، بشأن التعامل مع منظمة الصحة العالمية.

وحصل الدبلوماسيين الأمريكيين على إخطار بالتعامل مع منظمة الصحة العالمية بعد أمر بايدن أمر بالتراجع عن انسحاب ترامب، وفقا لما أفادت شبكة "CNN" الأمريكية، في خبر عاجل.

وقال البيت الأبيض، إن إيران خرقت الكثير من قيود الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكيي الجديد جو بايدن ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران.

وأوضح البيت الأبيض في أول إفادة صحفية له، أن دبلوماسية المتابعة ستؤدي إلى وضع قيود على برنامج إيران النووي، مؤكدا: نخطط لأن تكون مفاوضات إيران جزءا من مشاورات بايدن المبكرة مع الحلفاء، ونسعى لتعزيز القيود النووية على إيران.

وأوضحت الإفادة، أنه بالنسبة إلى الهجوم على الكابيتول سيتركه الرئيس بايدن لأعضاء الكونغرس لاتخاذ القرار.

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