موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

الخميس 21/يناير/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ليفربول اليوم الخميس نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين يوم الخميس على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي ليفربول يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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