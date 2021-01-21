نائب رئيس اتحاد الناشرين سابقا لـ"حديث القاهرة": نسبة تزوير الكتب وصلت لـ10 أضعاف آخر 5 سنوات

الخميس 21/يناير/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


أكد أحمد بدير، نائب رئيس اتحاد الناشرين السابق، أن ظاهرة تزوير الكتب استشرت في العالم العربي خلال آخر 5 سنوات ووصلت إلى 10 اضعاف، موضحا أن المزورين يقومون بالاستثمار في الكتب الأكثر مبيعا ويقتنصون الكتب الاكثر مبيعا ويعيد طباعتها.



وأضاف أحمد بدير، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مزوري الكتب معروفين وأماكن مطابعهم معروفة وهم يقتنصون الأكثر مبيعا ويعيدون طباعتها، متابعا: "على المجتمع أن يأخذ قضية تزوير الكتب بجدية".




وأشار أحمد بدير، نائب رئيس اتحاد الناشرين السابق، إلى أن هناك أماكن وشوارع بعينها معروفة بترويج الكتب المزورة، قائلا: "ضبطنا منذ فترة مخزنا يضم ما يقرب من مليون نسخة كتاب مزور جاهزة للتصدير".

أخبار تهمك

تفاصيل جمع مليوني جنيه بأقل من 14 ساعة لإنقاذ مصري بالسعودية من السجن

منذ حوالي 6 ساعات

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 14 ساعة

في أول يوم بالبيت الأبيض.. بايدن يتوعد إيران

منذ 37 دقيقة

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعة

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يقلص عقوبة الشناوي.. تعرف على أبرز القرارات

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

12:35 ص

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

01:57 ص

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»