عاجل.. انطلاق فعالية "الاحتفال بأمريكا" بمناسبة تنصيب بايدن رئيسًا

أفادت شبكة "CNN" الأمريكية، في خبر عاجل، بانطلاق فعالية "الاحتفال بأمريكا" بمناسبة تنصيب بايدن رئيسًا، ويقدمه الممثل الأمريكي توم هانكس.





وأقيم حفل تنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أكد خلاله أن الشعب الأمريكي يسعى دائمًا إلى الوحدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من أهم التحديات التي ستواجه أمريكا.





وأَضاف "بايدن"، خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.



