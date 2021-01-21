ريتشارد الحاج يقدم بسمة عطا للساحة الغنائية ب"ارجعله تاني"

الخميس 21/يناير/2021 - 03:52 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

يستعد المنتج الموسيقي ريتشارد الحاج بتقديم المطربة الشابة بسمة عطا لطرح التي ستطرح أولى مشاريعها الغنائية اليوم الخميس بعنوان ارجعله تاني وتعد الأغنية نتاج مشاركتها في الموسم الاول لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية الأوديشن الذي يقوم بإنتاجه ريتشارد الحاج من خلال شركة أر إي ميديا.



اغنية ارجعله تاني غناء بسمة عطا كلمات چيهان مجدي ألحان على نور توزيع مادو وتسجيل ميكس وماستر ماهر صلاح.



يذكر أن برنامج الأوديشن لاكتشاف المواهب الغنائية من المنتظر إنتاج مواسم جديدة له خلال الفترة المقبلة

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