تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس

الخميس 21/يناير/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
مازال يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 11 هدفًا، وذلك بعدما تمكن من تسجل هدفين في مواجهات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الليجا.


وتخطي النجم الأرجنتيني حاجز الإسباني جيرارد مورينو، مهاجم فريق فياريال، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

ثم جاء في المركز الثالث الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، والإسباني ياجو أسباس، مهاجم سيلتا فيجو، حيث سجل كل منهما 9 أهداف.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس كالآتي:-

1– ليونيل ميسي – 11 هدفًا.

2 – جيرارد مورينو – 10 أهداف.

3 – ياجو أسباس – 9 أهداف.

4 – لويس سواريز – 9 أهداف.

5 – كريم بنزيما – ثمانية أهداف.

6 – يوسف النصيري – ثمانية أهداف

7 – ميكيل أويارزابال – سبعة أهداف.

8- ماركوس يورينتي – ستة أهداف.

9 – خوسيه موراليس – ستة أهداف.

10 – كارلوس سولير – خمسة أهداف.

11 – أنطوان جريزمان – خمسة أهداف.

12 – جواو فيليكس – خمسة أهداف.

13 – بورتو – خمسة أهداف.

14 – باكو ألكاسير – خمسة أهداف.

15 – روجر – خمسة أهداف

أخبار تهمك

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

في أول يوم بالبيت الأبيض.. بايدن يتوعد إيران

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يقلص عقوبة الشناوي.. تعرف على أبرز القرارات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جمع مليوني جنيه بأقل من 14 ساعة لإنقاذ مصري بالسعودية من السجن

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ 43 دقيقة

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ حوالي 7 ساعات

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعة

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

12:35 ص

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

01:57 ص

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»