تصل لـ5 في بعض الأماكن.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

الخميس 21/يناير/2021 - 03:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الخميس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والغربية من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة:
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 17
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 06 والعظمى 16
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 05 والعظمى 17
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في السويس الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في العريش الصغرى 09 والعظمى 17
درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 17
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في نخل الصغرى 04 والعظمى 15
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 19
درجات الحرارة في طابا الصغرى 12 والعظمى 17
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 03 والعظمى 12
درجات الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 20
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 20
درجات الحرارة في قنا الصغرى 09 والعظمى 21
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 20
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس الخميس درجات الحرارة اليوم الخميس درجات الحرارة الطقس اليوم الطقس الخميس الطقس الارصاد اليوم الارصاد

أخبار تهمك

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ 41 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

في أول يوم بالبيت الأبيض.. بايدن يتوعد إيران

منذ 34 دقيقة

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يقلص عقوبة الشناوي.. تعرف على أبرز القرارات

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جمع مليوني جنيه بأقل من 14 ساعة لإنقاذ مصري بالسعودية من السجن

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

شبورة صباحا وحار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

تصل لـ37.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

شبورة ورياح نشطة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

مائل للبرودة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

شديد البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ4.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

شبورة وشديد البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

12:35 ص

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

01:57 ص

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»