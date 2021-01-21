قضايا ومعوقات النشر بثقافة الفيوم





نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث يستمر معرض الكتاب المقام في الفترة من ١١ إلى ٢١ يناير بقصر ثقافة الفيوم، وعلى هامش المعرض قدم قسم الثقافة العامة بالفرع ندوة بعنوان "قضايا ومعوقات النشر" حاضرها محمد جمال الدين والكاتب أحمد طوسون.













تناولت قضايا النشر التي تواجه المبدع وما هي إيجابيات وسلبيات النشر بالمؤسسات الحكومية والخاصة وكيفية حلها، إلى جانب أمسية بعنوان "مسرح الفيوم الإنجازات والإخفاقات" للمخرج المسرحي عزت زين والفنان المسرحي محمود عبد المعطي، إدارة المفكر عصام الزهيري ودارت حول أهم الأعمال المسرحية التي قُدمت في الفيوم على مر تاريخ المسرح الفيومي كذلك المعوقات التي تواجه صناع المسرح في الفيوم وآليات الحلول.











