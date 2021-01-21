في أول يوم بالبيت الأبيض.. بايدن يتوعد إيران

الخميس 21/يناير/2021 - 03:46 ص
جو بايدن
جو بايدن
قال البيت الأبيض، إن إيران خرقت الكثير من قيود الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكيي الجديد جو بايدن ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران.

وأوضح البيت الأبيض في أول إفادة صحفية له، أن دبلوماسية المتابعة ستؤدي إلى وضع قيود على برنامج إيران النووي، مؤكدا: نخطط لأن تكون مفاوضات إيران جزءا من مشاورات بايدن المبكرة مع الحلفاء، ونسعى لتعزيز القيود النووية على إيران.

وأوضحت الإفادة، أنه بالنسبة إلى الهجوم على الكابيتول سيتركه الرئيس بايدن لأعضاء الكونغرس لاتخاذ القرار.

وأقيم حفل تنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أكد خلاله أن الشعب الأمريكي يسعى دائمًا إلى الوحدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من أهم التحديات التي ستواجه أمريكا.

وأَضاف "بايدن"، خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "سأعمل على توحيد البلاد والشعب، وسنتغلب على فيروس كورونا القاتل، وسيكون هناك عدلًا عرقيًا، وسنسنعى لتوفير فرص عمل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر بايدن الفجر الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ ساعتين و 25 دقيقة

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعة

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

في أول يوم بالبيت الأبيض.. بايدن يتوعد إيران

منذ 35 دقيقة

تفاصيل جمع مليوني جنيه بأقل من 14 ساعة لإنقاذ مصري بالسعودية من السجن

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ 42 دقيقة

اتحاد الكرة يقلص عقوبة الشناوي.. تعرف على أبرز القرارات

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

باحث بمعهد واشنطن: الانتخابات الرئاسية تسببت في انقسام كبير بالشارع الأمريكي

عاجل.. حملة ترامب: كل التوقعات ستؤدي في النهاية إلى فوز مرشحنا

الاتفاق النووي.. ملامح سياسة جو بايدن مع إيران

كيف تعاملت إيران مع فوز بايدن من البداية حتى الآن؟

أمريكا تعلن إصابة 19 من ضباط شرطة الكابيتول بكورونا

القسم الأمريكي.. تفاصيل دقيقة في ليلة تنصيب بايدن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

12:35 ص

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

01:57 ص

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»