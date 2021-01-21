البيت الأبيض: الرسالة التي تركها ترامب لبايدن كانت ودية للغاية

الخميس 21/يناير/2021 - 03:20 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
قال البيت الأبيض، في أول إفادة صحفية له عقب تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، إن أول محادثات خارجية سيجريها بايدن ستكون مع رئيس وزراء كندا، لافتة إلى أن القضية الأولى التي تشغل الرئيس بايدن هي مواجهة جائحة كورونا.

وكشفت الإفادة الصحفية، أن الرسالة التي تركها ترمب للرئيس بايدن كانت ودية للغاية.

وأقيم حفل تنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أكد خلاله أن الشعب الأمريكي يسعى دائمًا إلى الوحدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من أهم التحديات التي ستواجه أمريكا.

وأَضاف "بايدن"، خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "سأعمل على توحيد البلاد والشعب، وسنتغلب على فيروس كورونا القاتل، وسيكون هناك عدلًا عرقيًا، وسنسنعى لتوفير فرص عمل".

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