تفاصيل تجديد الأهلي التعاقد مع نجم الفريق

قام النادي الأهلي بتمديد عقد علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات إضافية خلال الساعات الماضية.





وكشف مصدر موثوق بالنادى الأهلى عن التفاصيل المالية فى عقد على لطفى، حيث قرر الأهلى تعديل عقده ليحصل على 5 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.





وكان ينتهي عقد الحارس في صيف عام 2022، ولكن بعد التمديد سيصبح حتي صيف عام 2025، وتم رفع قيمه الراتب السنوي.





وقرر جهاز الكرة بالنادي الأهلي تعديل قيمة عقد لطفى، وسيحصل على خمسة ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه فى الموسم.



