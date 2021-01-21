في أول إحاطة صحفية.. بايدن يلغي حظر السفر على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:02 ص
جو بايدن
جو بايدن
قال البيت الأبيض في أول إحاطة صحفية له، بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، إن الرئيس الجديد ألغى حظر السفر المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

وأقيم حفل تنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أكد خلاله أن الشعب الأمريكي يسعى دائمًا إلى الوحدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من أهم التحديات التي ستواجه أمريكا.

وأَضاف "بايدن"، خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "سأعمل على توحيد البلاد والشعب، وسنتغلب على فيروس كورونا القاتل، وسيكون هناك عدلًا عرقيًا، وسنسنعى لتوفير فرص عمل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تنصيب بايدن بوابة الفجر بايدن الفجر الرئيس الأمريكي جو بايدن

أخبار تهمك

تفاصيل جمع مليوني جنيه بأقل من 14 ساعة لإنقاذ مصري بالسعودية من السجن

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يقلص عقوبة الشناوي.. تعرف على أبرز القرارات

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ ساعة و نصف

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. ريال مدريد يودع كأس إسبانيا على يد فريق من الدرجة الثالثة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

"بايدن": سياسة ترامب الخارجية ألحقت أضرارا بأمريكا

أوراق بايدن وترامب للاستعداد لمعركة تكسير العظام بانتخابات أمريكا

أبرزها يخص المسلمين.. قرارات مرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

حسين هريدي: ترامب دمر الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية

بعد قليل.. بدء مراسم تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: فيروس كورونا من أهم التحديات.. وسأعمل على توحيد البلاد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

01:57 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

10:00 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»