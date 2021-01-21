تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

الخميس 21/يناير/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي نادي ليفربول اليوم الخميس نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: أليسون بيكر. 

خط الدفاع: ماتيب، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو. 

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، جونز. 

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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