تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

يلتقي نادي ليفربول اليوم الخميس نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: أليسون بيكر.





خط الدفاع: ماتيب، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو.





خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، جونز.



