مي كساب تحرص على تقديم واجب العزاء في وفاة والد راشد الماجد

الخميس 21/يناير/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
حرصت الفنانة مي كساب، تقديم التعازي في وفاة والد الفنان راشد الماجد، وذلك عبر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .



حيث كتبت مي: "خالص التعازي في وفاه والده الأخ والصديق راشد الماجد نسألكم الفاتحة والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله". 



أعلنت النجمة أصالة وفاة والدة الفنان السعودي راشد الماجد اليوم الأربعاء منذ دقائق.



وكتبت أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدّم بخالص عزائي لأخي والصّديق الغالي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله وغفر لها وأسكنها جنّته .. ولكمّ الصّبر والسّلوان ورحمة يمسح الله بها على قلوب أحبّته".



من جهة أخرى، قرّر المطرب راشد الماجد طرح أغنية جديدة بعنوان "سلامتك" عبر قناته على موقع "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.



الأغنية من ألحان: سايد، كلمات: أنور المشيري، توزيع: محمد صالح، وتريات: هشام مصطفى، صولو كمان: محمود سرور، عود: صادق جعفر، ناي: وسام خصاف، قانون: عمر زياد، جيتارات: روكيت، إيقاعات: صفاء غريب، هندسة صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، متابعة وتنسيق: حسن طالب، إشراف عام: عبد الله بن ياقوت. 

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