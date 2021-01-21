"التكنولوجيا المصرية القديمة" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الخميس 21/يناير/2021 - 02:37 ص
بوابة الفجر


صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي ، كتاب للدكتورة فرخندة حسن بعنوان التكنولوجيا المصرية القديمة.




تتميز مصر بعدة مقومات أتاحت نشأة وازدهار أهم الحضارات القديمة وأولى الحضارات الموثقة.




لم تقتصر براعة المصريين القدماء فى ابتكار واختراع التكنولوجيات التى مكنتهم من استغلال كل ماهو متاح من موارد فى صالح كل مجالات الحياة بل حرصوا على تسجيل أعمالهم بتفاصيلها الدقيقة بطرق تضمن بقاءها لتكون شاهدة على انجازاتهم على مر الزمان، قاموا بابتكار واختراع عدد من الآلات والأدوات مكنتهم من توثيق ما قاموا عليه إما بالحفر والنقش على الحجر أو بالكتابة على أوراق وملفوفات البردي المحفوظة والمعروضة فى الكثير من متاحف العالم، ولولا تكنولوجيا التوثيق هذه فى صورها المتعددة لضاعت معالم الحضارة المصرية القديمة كما حدث لبعض الحضارات الأخرى.



واستعرضت المؤلفة أشكال التكنولوجيا التى ابتكرها المصريون القدماء مثل تكنولوجيا الرى، تكنولوجيا الزراعة ،تكنولوجيا صناعة الخبز والمواد الغذائية، تكنولوجيا البناء، تكنولوجيا التعدين، تكنولوجيا صناعة الأسلحة الحربية، تكنولوجيا الكتابة وأدواتها ، تكنولوجيا الممارسات الطبية وصناعة العقاقير وغيرها.



و يتضمن الكتاب قائمة ببعض التكنولوجيات المصرية القديمة ، وصور لتلك الأشكال وكيفية القيام بها.




ويعد هذا الكتاب أخر ما قدمته  د. فرخندة حسن، للهيئة المصرية العامة للكتاب ، قبل رحيلها.

أخبار تهمك

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة كبرى.. ريال مدريد يودع كأس إسبانيا على يد فريق من الدرجة الثالثة

منذ أقل من ساعتين

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جمع مليوني جنيه بأقل من 14 ساعة لإنقاذ مصري بالسعودية من السجن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بايدن يوقع على سلسلة أوامر جديدة من بينها إلغاء حظر السفر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

اتحاد الكرة يقلص عقوبة الشناوي.. تعرف على أبرز القرارات

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

01:57 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

10:00 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

12:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»