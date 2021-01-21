القبض على زوجين في القاهرة حاولا بيع ابنتهما على الـ"فيسبوك"

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على شخصين يروجان لبيع ابنتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالبشر، فقد أكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" عن رغبتها فى التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادى والتواصل مع عملائها من راغبى تبنى الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون.





وأضافت: "بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها وتبين أنهما (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حماجى بقنا، زوجها – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة".



