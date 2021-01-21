ضبط أكثر من 14 طنًا من أحجار يستخلص منها خام الذهب بأسوان

الخميس 21/يناير/2021 - 02:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم مصادرة 14 طنا من مواد خام الذهب في أسوان.

وأوضح البيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة. أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عدد (3) سيارات نقل قيادة ( 3 سائقين) محمل عليهم (عدد 285 جوال بداخلها أحجار الكوارتز التى يُستخلص منها خام الذهب تزن أكثر من 14 طن) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خام الذهب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تفاصيل جمع مليوني جنيه بأقل من 14 ساعة لإنقاذ مصري بالسعودية من السجن

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة كبرى.. ريال مدريد يودع كأس إسبانيا على يد فريق من الدرجة الثالثة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بايدن يوقع على سلسلة أوامر جديدة من بينها إلغاء حظر السفر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

اتحاد الكرة يقلص عقوبة الشناوي.. تعرف على أبرز القرارات

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الداخلية تصادر 2 طن ذهب خام قبل تهريبهم بالبحر الأحمر

ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم 4 أطنان أحجار كوارتز تحوي خام الذهب بمرسى علم

ضبط عامل وسائق وبحوزتهما 23 جوال كوارتز يحتوي على خام الذهب بالبحر الأحمر

ضبط اثنين بمرسى علم بحوزتهما 15 طن أحجار "كوارتز"

ضبط 3 في أسوان بحوزتهم 1200 كيلوجرام أحجار كوارتز

ضبط 2.5 طن أحجار تحتوى على معدن الذهب في أسوان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

01:57 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

10:00 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

12:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»