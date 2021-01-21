ضبط أكثر من 14 طنًا من أحجار يستخلص منها خام الذهب بأسوان
الخميس 21/يناير/2021 - 02:07 ص
قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم مصادرة 14 طنا من مواد خام الذهب في أسوان.
وأوضح البيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة. أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عدد (3) سيارات نقل قيادة ( 3 سائقين) محمل عليهم (عدد 285 جوال بداخلها أحجار الكوارتز التى يُستخلص منها خام الذهب تزن أكثر من 14 طن) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح".
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