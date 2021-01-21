أشرف قاسم يكشف مصير صفقات الزمالك الشتوية

أشاد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بلاعبي الفارس الأبيض بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف وتصدر بطولة الدوري العام.









وقال قاسم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لا يوجد تدعيم فى الانتقالات الشتوية والزمالك لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين خلال الفترة المقبلة".





واضاف: "تحدثت مع باتشيكو على احتياجاته فى الانتقالات الحالية وأكد على اكتفائه باللاعبين الحاليين وشدد على أنه لا يحتاج أى تدعيم حاليا".







