تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس









ريهام عبد المحسن





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنَّ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني اجتمع مع أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس الإيطالي ورئيس رابطة الأندية الأوروبية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن بيريز اجتمع لمدة 3 ساعات مع أنييلي في مقر يوفنتوس في إيطاليا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن بيريز وأنييلي تناولا أثناء الإجتماع قضايا السياسة الرياضية بالإضافة إلى تدعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وأثرها السلبي على الأندية.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن أنييلي شدد خلال الإجتماع على أنه سيناريو دراماتيكي وأن العديد من الأندية تخاطر بأزمة مالية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بيريز تحدث عن فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي لزيادة إيرادات الأندية الكبيرة، حيث يعتبر أحد الداعمين الرئيسيين لهذه الفكرة.



