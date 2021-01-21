تعرف على جدول مواعيد معارض "ضي" للفن التشكيلي خلال 6 أشهر





حدد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، مواعيد عدد من المعارض لكبار الفنانين التشكيليين، والتى ينظمها بمقره بضاحية المهندسين خلال ستة أشهر مقبلة.

















وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" الذي افتتح به "ضي" نشاطه فى 2021 ، تنتهى فعالياته نهاية الأسبوع الجارى، لافتا إلى إنطلاق معرض "مبدعون خالدون" فى الثلاثين من يناير الجارى.

















وأضاف قنديل أن "ضي" يشهد إفتتاح ثلاثة معارض شخصية فى النحت والتصوير للفنانين باهر أبو بكر وآلاء نجم وخالد عز الدين حمودة، وذلك فى العشرين من فبراير المقبل، يليه معرضان شخصيان فى الخزف والتصوير، لمحمد مندور وأمل نصر فى الثلاثين من مارس المقبل.





















كما يفتتح "ضي" معرض استعادي للدكتور يحيى عبده فى الثالث من أبريل، وبعده معرض الزعيم أحمد فى 22 مايو، كما يشهد إفتتاح معرضين شخصيين للتصوير فى 12 يونيو للفنانين سامى البلشي ومصطفى بط، ومعرضا للفنان مصطفى عيسى.

















وتحدد يوم 3 يوليو 2021 لإفتتاح معرض فرسان مهرجان ضي الثالث للشباب العربي، يليه معرضان متتاليان للفنانين عصام كمال وفارس أحمد.















